Immagini Buongiorno 7 marzo. Santo, nati del giorno, frasi e news

La Giornata mondiale della disconnessione, l'anniversario della nascita di uno dei più grandi romanzieri del Novecento e padre de I promessi sposi, Alessandro Manzoni, e di una delle attrici più memorabili del cinema italiano, Anna Magnani. Sono solo alcuni degli eventi da ricordare nella giornata di oggi, venerdì 7 marzo. Nella data odierna ricorre anche la pubblicazione, nel 1985, del celebre singolo We Are The World su iniziativa di Michael Jackson per raccogliere i fondi destinati all'Etiopia, e l'anniversario della morte dell'indimenticabile regista di Shining, 2001: Odissea nello spazio e Arancia meccanica, Stanley Kubrick. Ecco tutti gli eventi e le ricorrenze da ricordare per questa giornata.

La storia di Alessandro Manzoni, il padre dei “Promessi sposi” Alessandro Manzoni nacque a Milano il 7 marzo 1785 da Giulia Beccaria e Pietro Manzoni. Dopo aver studiato in collegi religiosi, dove sviluppò inizialmente un'avversione nei confronti della religione che lo portò a dichiararsi ateo, nel 1805 si trasferì a Parigi con la madre. Nella capitale francese si convertì al cattolicesimo e incontrò Enrichetta Blondel, che sposò successivamente e con la quale ebbe dieci figli. La sua carriera letteraria iniziò con opere neoclassiche, ma dopo la conversione religiosa si dedicò anche a scritti più romantici e civili, come gli Inni Sacri e le tragedie Il Conte di Carmagnola e l'Adelchi. Tra i suoi capolavori indimenticabili ricordiamo il romanzo storico de I promessi sposi, pubblicato inizialmente nel 1827 e rivisto nel 1840, che contribuì significativamente all'unificazione linguistica italiana. Manzoni fu anche un importante intellettuale del suo tempo, impegnato socialmente e politicamente. Fu nominato senatore del Regno d'Italia. Morì a Milano il 22 maggio 1873 a causa di una meningite. Gli altri nati del giorno Il 5 marzo ricorre anche l'anniversario della nascita di una delle più grandi attrici del cinema italiano, Anna Magnani (7 marzo 1908). Soprannominata Nannarella, recitò in alcune delle più celebri pellicole del secolo scorso: da Roma città aperta di Roberto Rossellini a Mamma Roma diretto da Pier Paolo Pasolini. Il 7 marzo nacquero anche il pittore olandese e cofondatore del neoplasticismo, Piet Mondrian (7 marzo 1872), e il compositore francese Maurice Ravel (7 marxo 1875). Nella stessa data sono nati anche l'allenatore di calcio e commissario tecnico della Nazionale italiana, Luciano Spalletti (7 marzo 1959), e il cantautore e frontman dei Subsonica, Samuel Romano (7 marzo 1972).

Accadde oggi Oltre all'anniversario della nascita del grande romanziere milanese Alessandro Manzoni e della celebre attrice romana Anna Magnani, il 7 marzo ricorrono anche altri anniversari ed eventi. Primo fra tutti, la Giornata mondiale della disconnessione, o Global Day of Unplugging, che promuove un'intera giornata lontano da smartphone e notifiche. REra il 7 marzo 1965 quando entrò in vigore l'istruzione ecumenica Sacrosanctum Concilium, che autorizzava l'uso della lingua italiana in diverse parti della messa. Tre anni dopo, nel 1968, durante la guerra del Vietnam, si chiuse la prima battaglia di Saigon, iniziata il 31 gennaio. Era il 7 marzo 1985 quando venne pubblicato il celebre brano “We Are the World” che, su iniziativa di Michael Jackson, puntava a raccogliere fondi destinati alla popolazione dell'Etiopia, afflitta in quel periodo da una grave carestia. A interpretare il brano furono 45 celebrità della musica, come Lionel Richie, Stevie Wonder, Tina Turner, Cyndi Lauper, Billy Joel, Bob Dylan e Bruce Springsteen. Il 7 marzo 1996 venne formato anche il primo parlamento palestinese democraticamente eletto. E tre anni dopo, nel 1999, morì l'indimenticabile regista di Shining, 2001: Odissea nello spazio e Arancia meccanica, Stanley Kubrick. Nella stessa data, nel 2002 si aprirono i VIII Giochi paralimpici invernali a Salt Lake City, negli Stati Uniti.