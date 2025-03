Le prime pagine dei quotidiani di oggi 7 marzo: la rassegna stampa

È sempre il piano di riarmo dell'Unione europea a tenere banco sulle aperture dei giornali in edicola oggi. Col sì di Meloni arriva il via libera di Bruxelles, ma la premier italiana avvisa: "Non si usino i fondi di coesione". Putin, intanto, minaccia Macron: "Farà la fine di Napoleone". In evidenza anche le prime parole di Papa Francesco dal ricovero al Gemelli, trasmesse in un audio a San Pietro. Spazio, infine, al taglio dei tassi della Bce e al successo in extremis delle romane in Europa League