Nubifragi in arrivo da domenica: aumentano le regioni a rischio

Continua il clima mite sulla nostra Penisola: sole e minime in rialzo saranno le protagoniste per tutta la prima settimana di marzo. Si allarga però il fronte delle regioni a rischio per il nubifragio previsto per domenica 9. Una vasta area depressionaria richiamerà a sé venti miti da Sud che, attraversando tutto il bacino del Mediterraneo, si caricheranno di umidità fornendo di conseguenza il carburante necessario per la genesi di imponenti celle temporalesche.