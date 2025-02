Immagini Buongiorno 26 febbraio. Santo, nati del giorno, frasi e news

Diversi eventi importanti ricorrono oggi 26 febbraio, riavvolgendo il nastro della storia. Nel 1606 viene scoperta l'Australia per merito del navigatore olandese Willem Janszoon, nel 1909 viene proiettato in pubblico il primo film a colori mentre nel 1922 inizia il governo di Luigi Facta , l'ultimo prima dell'avvento del fascismo in Italia. Nel 1991, infine, il leader iracheno Saddam Hussein annuncia il ritiro delle truppe irachene dal Kuwait. Il 26 febbraio ricorre anche la Giornata internazionale del pistacchio e si celebra San Faustiniano , vescovo di Bologna.

La nascita di Victor Hugo, il padre del Romanticismo in Francia

Il 26 febbraio del 1802 è nato lo scrittore, poeta, drammaturgo e politico francese, Victor Hugo, considerato il padre del Romanticismo in patria. Conosciuto anche come saggista, aforista, artista visivo, statista e attivista per i diritti umani, Hugo ha prodotto opere letterarie che hanno abbracciato diversi generi, dalla poesia lirica al dramma, dalla satira politica al romanzo storico e sociale, ottenendo consensi in tutta Europa. Nato a Besançon dal generale Joseph Léopold Sigisbert Hugo e da Sophie Trébuchet, già nel 1808 raggiunge il padre in Italia, ad Avellino, e qui vive per sette anni. Nel 1813 i suoi genitori si separano e la madre si stabilisce a Parigi: qui Hugo frequenta il Politecnico dal 1815 al 1818 per volere del padre, ma ben presto abbandona gli studi tecnici per dedicarsi alla letteratura. Ha una vita personale piuttosto travagliata, caratterizzata anche dalla morte di alcuni dei suoi figli. Divenuto anche uomo politico, nel 1851 deve affrontare l'esilio, fase della sua vita nella quale prolifera la sua attività letteraria. Il suo rientro in patria avviene il 5 settembre 1870, dopo la caduta di Napoleone III e l'instaurazione della Terza Repubblica francese. Muore il 22 maggio 1885: la sua tomba si trova tuttora nello stesso luogo, proprio accanto a quella di altri due grandi scrittori francesi del XIX secolo, Alexandre Dumas ed Émile Zola.

Gli altri nati del giorno

Altre personalità sono nate in questo giorno. Tra loro nel 1952, ad esempio, Enrico Coveri, stilista, imprenditore e modello italiano mentre nel 1954 Recep Tayyip Erdogan, politico turco. Nel 2003, infine, Jamal Musiala, calciatore tedesco.