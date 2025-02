Papa Francesco, Vaticano: “Ha riposato bene, tutta la notte”

"Il Papa ha riposato bene, tutta la notte". Lo ha comunicato stamattina la Sala stampa vaticana. Il Pontefice è ricoverato all’ospedale Gemelli di Roma dallo scorso 14 febbraio, per una polmonite bilaterale che poi ha scatenato altri problemi di salute. Nel bollettino medico diffuso ieri sera si spiegava che, pur restando "critiche", le condizioni del Pontefice "dimostrano un lieve miglioramento". Dopo l’emergenza di sabato , si leggeva ancora nella nota, "non si sono verificati episodi di crisi respiratoria asmatiforme", mentre "alcuni esami di laboratorio sono migliorati". "Continua l'ossigenoterapia", con le cannule applicate al naso, "anche se con flussi e percentuale di ossigeno lievemente ridotti". Inoltre il monitoraggio della lieve insufficienza renale manifestata domenica "non desta preoccupazione", diceva ancora il bollettino. Ancora: il quadro clinico generale resta “complesso” e la prognosi è ancora riservata “in via prudenziale”.

Il rosario in piazza San Pietro

Intanto, lunedì sera alle 21 c’è stato il rosario in piazza San Pietro guidato dal cardinale Segretario di Stato, Pietro Parolin. Iniziativa che si ripeterà tutti i giorni, come una maratona di preghiera a cui parteciperanno i cardinali residenti a Roma, per chiedere la guarigione del Papa. In una piazza colma di gente, con candele e rosari, Parolin ha detto: “Da duemila anni il popolo cristiano prega per il Papa che si trova in pericolo o è infermo. Anche in questi giorni una intensa preghiera si eleva per lui al Signore da parte di singoli fedeli e di comunità cristiane del mondo intero. Da questa sera vogliamo unirci anche noi pubblicamente a questa preghiera, qui nella sua casa, con la recita del Santo Rosario. Lo affidiamo alla potente intercessione di Maria Santissima" perché "lo sostenga in questo momento di malattia e di prova e lo aiuti a recuperare presto la salute". Che Francesco stia vivendo ore molto difficili lo si evince anche dalle parole del cappellano del Gemelli, don Nunzio Currao, che nel corso di una celebrazione ieri in ospedale ha detto: "In questo momento vorrei che chiedessimo la stessa fede di Abramo, la 'spes contra spem', la speranza contro ogni speranza".