Maltempo, allerta in 12 regioni per pioggia e neve. Le previsioni

Ultimi giorni di febbraio con maltempo, vento, neve e pioggia su gran parte dell'Italia. Per oggi, mercoledì 26 febbraio, la Protezione Civile ha emanato allerta gialla per 12 regioni: Calabria, Campania, Emilia Romagna, Abruzzo, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia, Lazio, Lombardia, Toscana e Umbria ( LE PREVISIONI METEO ).

Frana isola frazione in provincia di Massa Carrara

Una frana provocata dalle intense piogge di questa notte cadute sulla provincia di Massa Carrara ha provocato la chiusura al traffico della strada comunale per Vietina, isolando momentaneamente la frazione apuana. Il ripristino di un passaggio è previsto entro il primo pomeriggio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la Protezione civile e la polizia municipale. È stato inoltre garantito il primo soccorso con un'ambulanza in postazione e la predisposizione di una piazzola per l'atterraggio di un elicottero in caso di necessita.

A Napoli chiusi i parchi

In Campania è prevista una perturbazione con precipitazioni intense, anche a carattere temporalesco, e un conseguente rischio idrogeologico localizzato. A Napoli sono chiusi i parchi cittadini, il pontile nord di Bagnoli ed è interdetto l'accesso alle spiagge pubbliche. La Protezione Civile segnala la possibilità di allagamenti, esondazioni, ruscellamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, caduta massi e frane.