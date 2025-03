Palermo, incendio in un appartamento: famiglia e bambini intossicati

Le fiamme si sono sviluppate all'interno di un attico, al terzo piano di un edificio di 3 piani, dove una coppia con tre bambini sono rimasti intossicati. L'abitazione è andata completamente distrutta, mentre la famiglia è stata trasferita in ospedale per gli accertamenti necessari

Un incendio è divampato questa notte in un appartamento a Palermo. Le fiamme si sono sviluppate all'interno di un attico, al terzo piano di un edificio di 3 piani, dove una coppia con tre bambini sono rimasti intossicati. L'abitazione è andata completamente distrutta, mentre la famiglia è stata trasferita in ospedale per gli accertamenti necessari. Altri tre nuclei familiari residenti nello stabile sono stati evacuati, mentre l'intervento dei vigili ndel fuoco ha permesso di domare le fiamme. Le cause del rogo sono ancora da accertare.