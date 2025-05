Genova, auto travolge moto e fugge: arrestato 46enne ubriaco

Grave incidente nella tarda serata di lunedì a Genova, in corso Monte Grappa, all'incrocio con via Monte Cengio. Un'auto ha invaso la corsia opposta travolgendo un motociclo con due persone a bordo. Dopo l’impatto, il conducente del veicolo si è dato alla fuga, senza prestare soccorso ai feriti. L’allarme è scattato alle 23.34. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie della polizia locale e i sanitari del 118.

Due feriti , arrestato 46enne ubriaco

I due motociclisti, un uomo di 35 anni e una donna di 33, sono stati trasportati all’ospedale San Martino in codice giallo. L’uomo ha riportato gravi lesioni agli arti inferiori, con una prognosi superiore ai 40 giorni. La donna ha riportato ferite più lievi, con una prognosi di circa 15 giorni. L'auto, dopo aver urtato anche alcune vetture in sosta, è stata ritrovata abbandonata in via Burlando. Poco dopo, la polizia ha rintracciato il proprietario nell’abitazione: si tratta di un cittadino straniero di 46 anni, in possesso di patente spagnola, risultato positivo all’alcoltest con un tasso alcolemico superiore a 2,5 grammi per litro. Informato il pubblico ministero di turno, l’uomo è stato arrestato con le accuse di lesioni stradali gravi e omissione di soccorso.