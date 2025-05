Maltempo, allerta gialla in Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo e Molise

Per la giornata di oggi, 13 maggio, è prevista una nuova ondata di maltempo. Dopo una breve tregua anticiclonica che ha regalato all’Italia un fine settimana prevalentemente soleggiato e un graduale aumento delle temperature, la situazione meteorologica peggiora nuovamente a causa di un ciclone simil-tropicale, che porterà con sé abbondanti piogge e temporali. Il maltempo previsto per oggi ha fatto scattare quindi l'allerta gialla della protezione civile nelle regioni di Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo e Molise.

L'allerta gialla per oggi, 13 maggio

La Protezione civile ha stabilito il bollino giallo, che indica “ordinaria criticità per rischio temporali” in particolare nelle zone abruzzesi di Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro. Mentre in Emilia-Romagna le zone interessate sono: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese. Per quanto riguarda il Molise, il bollino giallo interessa Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro e Litoranea.

Il rischio idrogeologico

È stato emesso un codice di allerta gialla per rischio idrogeologico anche nelle aree di Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro in Abruzzo. E quelle molisane di Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro.