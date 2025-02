Buongiorno 27 febbraio. Santo di oggi, nati del giorno, frasi e news

Diversi eventi importanti ricorrono oggi 27 febbraio, riavvolgendo il nastro della storia. Nel 1960, Adriano Olivetti, imprenditore e intellettuale, morì improvvisamente a causa di una trombosi cerebrale durante un viaggio in treno da Milano a Losanna. Il 27 febbraio 1933, la sede del parlamento tedesco fu distrutta da un incendio, usato da Hitler per avviare una campagna di repressione contro il comunismo e limitare le libertà civili. Dieci anni dopo, il 27 febbraio 1943, iniziò la "Fabrikaktion", con la Gestapo che arrestò 10.000 ebrei. Il 27 febbraio 2015, Boris Nemtsov, politico russo e oppositore di Putin, fu ucciso a Mosca vicino al Cremlino. Oggi si celebra anche la giornata internazionale dell'orso polare e San Gabriele dell'Addolorata, patrono della regione Abruzzo.



La storia di Adriano Olivetti



Adriano Olivetti, ingegnere e imprenditore visionario, nacque a Ivrea l'11 aprile 1901. Dopo aver completato gli studi in chimica industriale al Politecnico di Torino, iniziò a lavorare nell'azienda di famiglia, la Olivetti, specializzandosi nella produzione di macchine da scrivere. Nel 1932 lanciò la prima macchina da scrivere portatile, la MP1, e nel 1938 divenne presidente dell'azienda, subentrando al padre. Durante la Seconda Guerra Mondiale, a causa delle sue posizioni antifasciste, dovette rifugiarsi in Svizzera. Olivetti fu anche un intellettuale e un politico, definendosi un socialista liberale. Nel dopoguerra fondò il movimento Comunità, che mirava a creare nuovi equilibri sociali ed economici, e divenne sindaco di Ivrea nel 1956. Lanciò importanti innovazioni industriali, tra cui la macchina per scrivere Lettera 22 (1950) e il calcolatore Elea 9003 (1959), il primo calcolatore elettronico italiano. Inoltre, Olivetti introdusse politiche sociali avanzate, come la riduzione dell'orario di lavoro e la creazione di quartieri residenziali per i dipendenti. Nel 1960, Adriano Olivetti morì improvvisamente di trombosi cerebrale durante un viaggio in treno. La sua eredità come ingegnere e imprenditore che ha trasformato l'industria italiana e ha anticipato molte delle tecnologie moderne è rimasta fondamentale.



I nati del giorno



Diverse personalità sono nate in questo giorno. Tra loro, Elizabeth Taylor (27 febbraio 1932), attrice britannica con cittadinanza statunitense, Ilaria Spada (27 febbraio 1981) showgirl, attrice e conduttrice televisiva italiana e Simone Di Pasquale (27 febbraio 1978) ballerino italiano.



Accade oggi



Oggi, 27 febbraio, si ricordano diversi eventi storici significativi. Come detto nel 1960 morì Adriano Olivetti. La notte del 27 febbraio 1933, il palazzo del Reichstag a Berlino, sede del parlamento tedesco, fu distrutto da un incendio. Il giovane comunista olandese Marinus van der Lubbe fu giustiziato per il rogo, ma le circostanze rimasero poco chiare. Hitler, cancelliere da meno di un mese, sfruttò l'incendio per avviare una campagna di terrore contro il comunismo e limitare le libertà civili in Germania. Dieci anni dopo, il 27 febbraio 1943, scattò la “Fabrikaktion”, con la Gestapo che arrestò 10.000 ebrei. 10 anni fa quattro colpi di arma da fuoco freddarono a Mosca Boris Nemtsov, il politico russo oppositore di Vladimir Putin. L'omicidio è avvenuto la sera del 27 febbraio 2015 sul ponte Bolshoy Moskvoretsky a poche centinaia di metri dalle mura del Cremlino, una delle aree più sorvegliate di tutta la Russia. Oggi ricorre anche la giornata internazionale dedicata all'orso polare, specie iconica e simbolo degli impatti della crisi climatica sulla biodiversità, e si celebra San Gabriele dell’Addolorata.