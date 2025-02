Si è svolta oggi alla Casa Bianca la prima riunione di gabinetto. Durante l'incontro, Trump ha annunciato che i prodotti europei saranno "presto" soggetti a dazi del 25%, aggiungendo che "l'Unione Europea è nata per far arrabbiare gli Stati Uniti". Alla riunione ha preso parte anche Musk che ha sottolineato l'urgenza di "agire rapidamente" per evitare la bancarotta. "C'è qualcuno che è scontento di Elon? Se è così li cacciamo da qui", ha scherzato Trump

Si è svolta oggi alla Casa Bianca la prima riunione di gabinetto dell'amministrazione Trump. Oltre al presidente statunitense e ai membri del gabinetto, al vertice ha preso parte anche il consigliere e capo del Department of Government Efficiency (DOGE), Elon Musk. Durante l'incontro, Trump ha annunciato che i prodotti europei saranno "presto" soggetti a dazi del 25%, aggiungendo che "l'Unione Europea è nata per far arrabbiare gli Stati Uniti". Per la prima volta il patron di Tesla e SpaceX è intervenuto in una riunione di governo, nonostante non sia un membro del gabinetto. Nel corso del suo discorso, il proprietario di X ha dichiarato di essere un "supporto tecnico" e di lavorare per migliorare i sistemi informatici del governo. "C'è qualcuno che è scontento di Elon? Se è così li cacciamo da qui", ha scherzato Trump sottolineando che alcuni membri del suo governo "sono un po' in disaccordo" con il miliardario sudafricano. Poi ha aggiunto: "Hanno molto rispetto per Elon e per quello che sta facendo. Qualcuno è un po' in disaccordo, ma penso che la maggior parte non solo sono contenti ma anche entusiasti".

Musk: “Agire rapidamente per evitare la bancarotta”

Nel corso del suo discorso alla riunione di gabinetto, il proprietario di X ha sottolineato l'urgenza di "agire rapidamente" per ridurre il deficit ed evitare la bancarotta. "Non è un optional, ma una cosa essenziale, questa è la ragione per cui sono qui e sto prendendo un sacco di critiche e minacce di morte, ma se non facciamo questo l'America andrà in bancarotta", ha aggiunto il miliardario sudafricano. "Non possiamo sopportare come paese un deficit di 2.000 miliardi di dollari", ha ribadito Musk. "L'obiettivo del Doge è affrontare il deficit", ha aggiunto, precisando che "dobbiamo risparmiare 4 miliardi di dollari al giorno". Riferendosi alla squadra di governo di Trump, il patron di Tesla ha dichiarato che "è la migliore di sempre". "Vogliamo mantenere tutti i lavoratori pubblici che svolgono lavori essenziali", ha spiegato rispondendo a chi gli chiedeva quale fosse il suo obiettivo di tagli del personale pubblico.

Trump: "Presto dazi al 25% sui prodotti europei"

Il presidente ha poi annunciato che i prodotti europei saranno "presto" soggetti a dazi del 25%. "Abbiamo preso la decisione, e la annunceremo a breve, che sara' del 25%", ha detto Trump, il livello al quale anche i prodotti canadesi e messicani dovrebbero essere tassati dall'inizio di aprile. Parlando ancora dell'Unione europea, Trump ha definito l'integrazione europea un progetto promosso per decenni da Washington, come radicato nel tentativo di ostacolare gli Stati Uniti. "Sentite, siamo onesti, l'Unione Europea è stata progettata per far arrabbiare gli Stati Uniti", ha detto.

Trump: “Dazi contro Canada e Messico in vigore dal 2 aprile”

Il presidente americano è tornato a parlare anche dei dazi, annunciando che quelli contro il Canada e Messico entreranno in vigore il 2 aprile. Secondo il tycoon, il Canada dovrebbe essere "il nostro 51esimo stato", mentre il premier canadese Justin Trudeau il "governatore". "Se non sostenessimo il Canada, non esisterebbe come paese", ha aggiunto Trump.