Il 28 febbraio, Donald Trump riceverà Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca per la firma su un protocollo d'intesa che, secondo le fonti del New York Times, dovrebbe portare Kiev a investire in un fondo la metà delle entrate derivanti dalla futura monetizzazione delle sue risorse naturali ottenendo in cambio l'impegno americano nella ricostruzione del Paese. Un importante risultato diplomatico per Zelensky con un impatto economico tutto da valutare