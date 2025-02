Buongiorno 28 febbraio. Santo di oggi, nati del giorno, frasi e news

Diversi eventi importanti ricorrono oggi 28 febbraio, riavvolgendo il nastro della storia. Nel 1942 nacque il fotografo Oliviero Toscani deceduto all’età di 82 anni lo scorso gennaio, nel 1861 il Colorado venne organizzato come territorio degli Stati Uniti, e nel 1922 l'Egitto ottenne l'indipendenza dal Regno Unito. Nel 1926 nacque Svetlana Iosifovna Stalina, figlia di Stalin, mentre nel 1954 veniva lanciato il primo televisore a colori. Nel 1986, Olof Palme venne assassinato a Stoccolma, e nel 1991 si concludeva la Guerra del Golfo. Oggi si celebra anche la giornata mondiale delle malattie rare e San Romano di Condat.



La storia di Oliviero Toscani



Nato a Milano il 28 febbraio 1942, Oliviero Toscani è morto il 13 gennaio all'età di 82 anni, nell'ospedale di Cecina, dove era stato ricoverato il 10 gennaio per l'aggravarsi delle sue condizioni. Da due anni - come aveva rivelato in un'intervista choc al Corriere della Sera il 28 agosto scorso - soffriva di amiloidosi. Fino alla fine Toscani ha portato avanti la forza delle idee, quella di un uomo che ha rivoluzionato il mondo della fotografia, scandalizzando e suscitando dibattito. Dai jeans di 'Chi mi ama mi segua' al bacio tra un prete e una suora, dai volti dei condannati a morte al corpo di una donna consumata dall'anoressia, tutte le sue campagne hanno lasciato il segno. In sessant'anni di carriera ha lavorato in ogni luogo del mondo e per tutte le riviste più importanti. Migliaia di ritratti, milioni di immagini. Eppure non voleva essere ricordato per nessuna in particolare, ma "per l'insieme, per l'impegno. Non è un'immagine che ti fa la storia, è una scelta etica, estetica, politica da fare con il proprio lavoro". Un percorso condensato nel libro Ne ho fatte di tutti i colori, uscito nel 2022 per La Nave di Teseo, e imperniato sul mondo che avrebbe voluto e che aveva immaginato fin dai tempi di Fabrica con i Benetton e di Colors, la rivista che anticipò l'impegno su tanti temi oggi attuali, dall'ambiente ai migranti al razzismo.



I nati del giorno



Diverse personalità sono nate in questo giorno. Tra loro, Dino Zoff, ex calciatore e allenatore italiano (1942), Andrea De Rosa attore, sceneggiatore e regista italiano (1986), Dente (Giuseppe Peveri) cantautore italiano (1976), Valentina Vicario, attrice italiana (1973) e Gabriella Carlucci conduttrice televisiva e politica italiana (1959).



Accade oggi



Oggi, 28 febbraio, si ricordano diversi eventi storici significativi. Come detto, nel 1942 nacque il celebre fotografo Oliviero Toscani, deceduto all’età di 82 anni lo scorso gennaio. Quasi un secolo prima, nel 1861, il Colorado venne organizzato come territorio degli Stati Uniti con la separazione dal territorio del Kansas. Nel 1922 Egitto ottenne l'indipendenza dal Regno Unito, quando fu proclamato Regno d’Egitto. 4 anni più tardi, nel 1926 nacque Svetlana Iosifovna Stalina, unica figlia del leader sovietico. Nel 1954 ci fu una svolta epocale nella storia della televisione, con il lancio del primo televisore a colori, il Westinghouse H840CK15, a New York. Nel 1986 Olof Palme, il primo ministro svedese, fu assassinato a Stoccolma. Nel 1991, si concluse la Guerra del Golfo tra Iraq e Kuwait. Oggi si celebra anche la giornata mondiale delle malattie rare e San Romano di Condat.