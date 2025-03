Immagini Buongiorno 1 marzo. Santo, nati del giorno, frasi e news

La Giornata mondiale contro la discriminazione, l'anniversario della nascita del pittore Sandro Botticelli nel 1445 e la data in cui, nel 1938, in Corea del Sud veniva fondata l'azienda Samsung, inizialmente specializzata nella distribuzione di spaghetti e in seguito divenuta uno dei più grandi colossi dell'elettronica. Nello stesso giorno, il 1° marzo 1938, in Italia - precisamente nel comune bresciano di Gardone Riviera - moriva il “Vate” Gabriele D'Annunzio. Sono questi alcuni degli eventi più significativi da ricordare nella giornata di oggi, 1° marzo, in occasione della quale viene anche celebrato San Felice III. Ecco tutte le ricorrenze del giorno.

La storia del poeta e drammaturgo Gabriele D'Annunzio

Era il 12 marzo 1863 quando, a Pescara, nasceva uno dei più influenti scrittori, poeti e drammaturghi del Novecento: Gabriele D'Annunzio. Considerato uno massimi esponenti del decadentismo europeo, il Vate spaziò dalla scrittura alla poesia, dalla politica al giornalismo. Dopo aver pubblicato la sua primissima raccolta di poesie, Primo vere, nel 1879 (quando ancora era uno studente), D'Annunzio si trasferì a Roma per gli studi universitari, che però non portò a termine. Nella Capitale iniziò a collaborare con la rivista Cronaca bizantina e successivamente passò a lavorare per la Tribuna pubblicando le raccolte di novelle Il libro delle vergini e San Pantaleone. Nel 1888 compose il romanzo Il piacere, ispirato al suo amore per Elvira Fraternali Leoni. Dopo aver prestato servizio militare (1889-90), il Vate si trasferì a Napoli dove collaborò con Il Mattino e pubblicò L'innocente. Nel 1894 uscì il Trionfo della morte e due anni dopo Le vergini delle rocce. Negli anni successivi conobbe l'attrice Eleonora Duse, a cui fu legato sentimentalmente e che influenzò la sua produzione teatrale. Negli ultimi anni dell'Ottocento compose alcuni dei suoi più importanti capolavori: il romanzo Il fuoco, la tragedia Francesca da Rimini e i primi tre libri delle Laudi. Dopo aver pubblicato il suo ultimo romanzo nel 1910, Forse che sì forse che no, il Vate fu costretto all'esilio in Francia. Nel 1915 avviò una campagna interventista e, dopo la dichiarazione di guerra, si arruolò come volontario. Dopo la fine della prima guerra mondiale guidò l'occupazione di Fiume dal 1919 al 1920. Nel 1924 fu insignito dal re Vittorio Emanuele III del titolo di Principe di Montenevoso e nel 1937 divenne presidente dell'Accademia d'Italia. Morì il 1° marzo 1938 nella sua villa di Gardone Riviera, in provincia di Brescia, per un'emorragia cerebrale.