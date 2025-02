Jeffrey Epstein, sarà pubblicata lista dei clienti del Lolita Express

La procuratrice distrettuale Pam Bondi ha annunciato la pubblicazione dell'elenco dei nomi, assicurando che la procura è al lavoro per proteggere l'identità delle circa 250 vittime. L'aereo privato del miliardario trasportava i suoi clienti sull'isola di Little Saint James, dove si sono consumate violenze su centinaia di donne, tra le quali molte minorenni ascolta articolo

La lista dei clienti del tristemente famoso Lolita Express di Jeffrey Epstein sarà presto resa nota. L'attorney general americana Pam Bondi ha annunciato che il dipartimento di Giustizia statunitense renderà noti i nomi di tutti i passeggeri che il miliardario e criminale, morto in carcere nel 2019, trasportava con il suo aereo privato sull'isola di Little Saint James, dove si sono consumate violenze su centinaia di donne, tra le quali molte minorenni. Stando ad alcune indiscrezioni pubblicate dai media americani, nell'elenco potrebbero esserci nomi come Bill Clinton, il principe Andrew, Michael Jackson e il fisico Stephen Hawking.

Bondi: “Proteggere l’identità delle vittime” La Procuratrice generale degli Stati Uniti in un’intervista ha anticipato che tutte le informazioni su Epstein saranno pubblicate in queste ore dal suo Dipartimento. Tra i documenti che il procuratore generale intende pubblicare ci sono "molti registri di volo, molti nomi, molte informazioni". La scorsa settimana Bondi aveva annunciato di essere in possesso dei file di Epstein e di subire pressioni da parte di repubblicani e democratici affinché questa lista di clienti venisse pubblicata. "È davvero disgustoso ciò che quest'uomo ha fatto con i suoi complici", ha aggiunto la procuratrice che ha poi giustificato il ritardo nella pubblicazione affermando che la procura sta lavorando per proteggere l'identità delle circa 250 vittime che compaiono in quei documenti. Vedi anche Scoop, il film sull'intervista al principe Andrea su Jeffrey Epstein

Il caso Jeffrey Epstein si è tolto la vita nell'agosto 2019 in una prigione di New York, poche settimane dopo essere stato arrestato dagli agenti federali con l'accusa di traffico sessuale. Il miliardario, che ha legami con le più alte sfere politiche ed economiche degli Stati Uniti e di altri paesi, era già stato condannato per reati sessuali contro minori, di cui si era dichiarato colpevole nel 2008. La complice più illustre di Epstein era l'ereditiera britannica Ghislaine Maxwell, attualmente condannata a 20 anni di carcere per aver fornito minorenni al miliardario, che ne avrebbe abusato sessualmente per oltre un decennio. Epstein era vicino a personaggi importanti come l'ex presidente degli Stati Uniti Bill Clinton e il principe Andrea d'Inghilterra, che nel 2022 ha raggiunto un accordo multimilionario con una delle vittime del caso che lo accusa di reati sessuali commessi quando era minorenne. Leggi anche Epstein avrebbe avuto video hard di Trump, Clinton e principe Andrea