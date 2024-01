Epstein avrebbe avuto video hard di Trump, Clinton e principe Andrea

Jeffrey Epstein avrebbe avuto in suo possesso registrazioni video di rapporti sessuali tra una donna e alcuni suoi amici di altissimo profilo: Donald Trump, Bill Clinton, il principe Andrea d’Inghilterra e il magnate britannico Richard Branson. La rivelazione arriva dall’ultima tranche di desecretazione dei documenti legati al caso del finanziere-pedofilo , suicidatosi in cella a New York nel 2019 mentre era in attesa di essere processato per traffico sessuale di minorenni. L’ipotesi è che i filmati, girati a loro insaputa, dovessero essere utilizzati a scopo ricattatorio.

Le dichiarazioni di Sarah Ransome

Le carte, riporta il New York Post, portano alla luce alcune dichiarazioni rilasciate da Sarah Ransome, una delle accusatrici di Epstein, secondo cui Trump avrebbe avuto "relazioni sessuali" con una sua amica, nell'abitazione di Epstein a New York "in diverse occasioni". Non solo: in una serie di email datate 2016, Ransome afferma anche di avere copie delle registrazioni a luci rosse fatte da Epstein all'insaputa di alcuni vip che frequentava. Tra questi, appunto, il tycoon, l'ex presidente Clinton e il fratello di re Carlo III.

L'ipotesi dei ricatti

I documenti fanno parte di una vecchia causa per diffamazione, ormai risolta, che Virginia Giuffre, accusatrice di Epstein, aveva intentato nel 2015 contro Ghislaine Maxwell, ai tempi fidanzata del finanziere poi condannata per aver reclutato più volte ragazzine. Se quanto si viene a sapere fosse fondato, troverebbe conferma quanto già emerso da una precedente tranche di documenti sugli obiettivi reali del traffico di adolescenti di Epstein e Maxwell: offrire minorenni a "numerosi eminenti politici americani, potenti dirigenti aziendali, presidenti stranieri, un noto primo ministro e altri leader mondiali", allo scopo di "ingraziarseli" non solo per la sua attività finanziaria ma anche "per ottenere potenziali informazioni ricattatorie". Come? Facendosi raccontare dall'adolescente i dettagli degli incontri sessuali o direttamente filmandoli, come sostiene proprio Ransome.