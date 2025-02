Papa Francesco, il Pontefice "ha dormito bene e sta riposando"

Prosegue il ricovero di Papa Francesco al Policlinico Gemelli. La Sala stampa della Santa Sede ha comunicato che il Pontefice "nella notte ha dormito bene e ora sta riposando". L’ultimo bollettino medico, diffuso ieri sera, ha certificato che le condizioni del Papa sono migliorate ancora, in modo lento e graduale, ma i medici non sciolgono la prognosi.

Il bollettino di ieri

Nel bollettino diffuso ieri sera si spiega che "le condizioni cliniche del Santo Padre nelle ultime 24 ore hanno mostrato un ulteriore, lieve miglioramento", e che "la lieve insufficienza renale riscontrata nei giorni scorsi è rientrata". L'atteso esito della Tac al torace eseguita martedì sera "ha evidenziato una normale evoluzione del quadro flogistico polmonare" e tale "normale evoluzione" va inquadrata nel contesto di una persona che sta portando avanti la specifica terapia per la polmonite bilaterale. A quanto riferisce l'equipe medica, "gli esami ematochimici ed emacrocitometrici hanno confermato il miglioramento del giorno prima", e ciò significa che sono in fase di rientro non solo l'anemia ma anche la carenza di piastrine riscontrate in questi giorni. Il Pontefice "continua l'ossigenoterapia ad alti flussi", e anche ieri "non ha presentato crisi respiratorie asmatiformi". Continua "la fisioterapia respiratoria", finora mai citata nei bollettini medici, con un Papa che quindi porta avanti degli esercizi, già iniziati, per migliorare e facilitare la respirazione. La conclusione, comunque, è che "pur registrando un lieve miglioramento, la prognosi rimane riservata”.