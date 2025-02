Quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ

Dramma per la famiglia Rovagnati, fondatrice dell'azienda di salumi. Lo scorso 5 febbraio è precipitato durante la fase di decollo un elicottero, causando la morte dei due piloti e di Lorenzo Rovagnati, 41 anni, uno degli eredi del colosso alimentare.

Tra le cronache estere, una sparatoria avvenuta all’interno di un centro di formazione per adulti in Svezia avrebbe provocato 11 vittime, compreso l’aggressore, un uomo di 35 anni.

Dopo gli Stati Uniti, un altro paese ha annunciato il ritiro dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Intanto qualcuno immagina il futuro della Striscia di Gaza una volta cessati i bombardamenti, accendendo non poche polemiche.

Allarme inquinamento in Italia, con Legambiente che ha messo in fila le città maglia nera. Nel nuovo report "Mal'Aria di città 2025", si rileva che rispetto ai nuovi target europei al 2030 la situazione è ancora più critica: sarebbe fuorilegge il 71% delle città per il Pm10 e il 45% per l'No2 (biossido di azoto).

Mentre Milano si prepara ad accogliere la Milano Fashion Week, che dal 25 febbraio al 3 marzo vedrà le prossime tendenze della moda donna protagoniste in passerella, il gruppo del lusso Kering ha annunciato il “divorzio” tra Gucci e il suo attuale direttore creativo, che non firmerà la prossima presentazione del brand in programma per la Milano Fashion Week di febbraio.

Parlando di marchi celebri, una nota casa automobilistica italiana ha deciso di assegnare un premio di 14.400 euro ai suoi 5mila dipendenti, dopo un fatturato annuo oltre le aspettative.

L’America, invece, è pronta per il 59esimo Super Bowl, l'evento sportivo più atteso dell’anno. A contendersi l a vittoria il 9 febbraio al Caesars Superdome di New Orleans, in Lousiana, saranno i Philadelphia Eagles e i Kansas City Chiefs, campioni uscenti e detentori del titolo 2024. Ma ad attrarre buona parte del pubblico sarà anche quest'anno l'Halftime Show, che vedrà tornare sul palco un artista che non è certo nuovo allo spettacolo che anima l’intervallo del match.

Infine, una curiosità: un formaggio sardo è stato inserito nel museo dei cibi più disgustosi del mondo in Svezia.

Verifica quanto sei preparato sui fatti della settimana con il News Quiz di SkyTg24