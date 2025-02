Super Bowl 2025, in finale Philadelphia Eagles-Kansas City Chiefs

La finale del Super Bowl 2025 vedrà sfidarsi due delle squadre più forti della National Football League: i Kansas City Chiefs, campioni uscenti e detentori del titolo 2024, e i Philadelphia Eagles, che trionfarono nella finalissima della NFL nel 2018. L'appuntamento finale della 59° edizione della storica competizione di football americano è fissato per il 9 febbraio al Caesars Superdome di New Orleans, in Lousiana

L'evento sportivo più atteso dell'anno negli Stati Uniti (e non solo) è sempre più vicino. La finale del Super Bowl 2025 vedrà sfidarsi due delle squadre più forti della National Football League: i Kansas City Chiefs, campioni uscenti e detentori del titolo 2024, e i Philadelphia Eagles, che trionfarono nella finalissima della NFL nel 2018. Dopo le finali di conference delllo scorso 26 gennaio, le due squadre, che hanno raggiunto la finale del campionato battendo rispettivamente i Buffalo Bills e i Washington Commanders, si contenderanno l'ambitissimo trofeo. L'appuntamento finale della 59° edizione della storica competizione di football americano è fissato per il 9 febbraio al Caesars Superdome di New Orleans, in Lousiana. In Italia, sarà possibile seguire il match a partire dalle 00.30 di lunedì 10 febbraio.

La finale del Super Bowl 2025

Dopo aver sconfitto in semifinale i Buffalo Bills, i Kansas City Chiefs sono ora pronti a scendere in campo per conquistare la terza vittoria consecutiva al Super Bowl. Il team di Andy Reid, capitanata da Patrick Mahomes, ha trionfato nell'edizione 2024 contro i San Francisco 49ers e, oggi, punta a portare a casa il quarto titolo in sei anni.

I Philadelphia Eagles, che hanno battuto i Washington Commanders, puntano invece alla rivincita dopo la sconfitta nell'edizione 2023 proprio contro i Chiefs. L'obiettivo, per la squadra di Jalen Hurts, è quella di riportare il Lombardi Trophy a Philadelphia, dopo sette anni.

Il tradizionale halftime show

Come da tradizione, nell'halftime show dell'attesissima finale del Super Bowl, si esibirà un artista. Per l'edizione 2025 a salire sul palco sarà Kendrick Lamar, fresco di statuette ai Grammy Awards (per la canzone e l'album dell'anno), con la partecipazione di SZA. Per il rapper californiano sarà la seconda apparizione al Super Bowl, dopo essersi esibito nell'edizione del 2022 insieme a Snoop Dogg, Dr Dre, Mary J. Blige ed Eminem. L'anno scorso era stata la volta di Usher, affiancato da Will.i.am, Alicia Keys e Ludacris.