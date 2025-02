Lorenzo Rovagnati, l'erede dell'azienda di salumi morto in elicottero

Chi era Lorenzo Rovagnati

Lorenzo Rovagnati aveva 41 anni, tre in meno del fratello maggiore. Quest’anno avrebbe festeggiato sei anni di matrimonio dal 2019 con la moglie Federica Sironi. Era padre di due figli ed era in attesa di un terzo. "Ho avuto il grande piacere di conoscere Lorenzo quando veniva col papà - ha detto il sindaco di Noceto Fabio Fecci - è più di 30 anni che conosco questa famiglia, da quando si sono insediati e hanno acquistato il castello di Castelguelfo e realizzato gli allevamenti suinicoli. C'è stato un rapporto molto forte, una famiglia di grande umiltà. Il padre era una persona semplicissima, un grande imprenditore e Lorenzo stava incarnando tutto quello che ha realizzato il papà insieme alla mamma, al fratello. È una tragedia tremenda che colpisce tutta la nostra comunità. È stato molto vicino a noi nelle varie iniziative sociali, culturali, ricreative".

La storia della famiglia Rovagnati

Nel 1952 Angelo Ferruccio Rovagnati inizia a produrre burro e formaggi da vendere all'ingrosso, da Biassono (in Brianza). Affida le consegne al figlio Paolo, che in sella alla sua bicicletta fa il giro dei clienti. È lui ad avere l’intuizione che cambierà le sorti della famiglia: abbandonare il settore caseario, dove in Lombardia la concorrenza era agguerrita, e buttarsi in quello dei salumi. Nasce in quegli anni il prosciutto cotto Rovagnati, a cui negli anni ’80 segue il Gran Biscotto. La Rovagnati continuò a crescere negli anni: fu una delle prime aziende del campo ad avere una massiccia promozione televisiva. Oggi l’azienda fattura oltre 300 milioni di euro l'anno. Nel 2010 la guida passò a Ferruccio e Lorenzo, che spinsero sull’export arrivando fino a Francia, Belgio, Germania, Irlanda e Stati Uniti (e supportarono la crescita con acquisizioni come quella dello storico marchio di affettatrici Berkel e di Pineider). Nel 2020 l'apertura del primo stabilimento produttivo all'estero, a Vineland in New Jersey.