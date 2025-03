Incendio in un appartamento a Montecatini, due morti

Tragedia a Montecatini Terme, in provincia di Pistoia, dove un uomo e una donna hanno perso la vita nell'incendio della loro casa. Le fiamme sono divampate all'interno di un appartamento in un condominio di otto piani. Il rogo è partito da una stanza adibita a camera da letto, in uno degli alloggi al secondo piano. I vigili del fuoco sono intervenuti alle 1,30, domando l'incendio in poco tempo. Evacuato, in via precauzionale, un nucleo familiare di tre persone che si trovavano nell'abitazione sovrastante e che hanno trascorso il resto della notte in una struttura messa a disposizione del Comune. Sul posto personale sanitario del 118, i carabinieri della compagnia di Montecatini Terme, il sindaco e la polizia municipale. Le cause dell'incendio sono in fase di accertamento.