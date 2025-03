Case Green, a Milano il 60% delle case dovrà essere riqualificato

I dati del capoluogo lombardo e della capitale d'italia non sono rassicuranti, soprattutto in vista delle prossime scadenze dettate dalla normativa in vigore. Vediamo la situazione

I dati di Milano

Il 25% degli immobili valutati a Milano è in classe energetica G, mentre il 19% in classe F. Si tratta di categorie energetica basse che richiedono interventi urgenti per arrivare in tempo alle scadenze. Si parla di isolamento termico, impianti di riscaldamento meno inquinanti, gestione dei consumi più intelligente e uso di fonti energetiche rinnovabili. A Milano le abitazioni in classe E rappresentano il 16%, mentre quelle in classe D il 14%. Sono numeri che superano la media nazionale, frutto del fatto che il capoluogo lombardo è la culla dei progetti di riqualificazione urbana degli ultimi anni.