Quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ

Dal 17 al 21 gennaio Milano ha ospitato la consueta Fashion Week (FOTO), che anticipa le tendenze moda della prossima stagione. Un capo in particolare è stato il grande protagonista sulle passerelle più blasonate. Intanto, sempre a Milano, è stato rimosso il murale che ritrae Liliana Segre e Sami Modiano per essere trasferito in un’altra città. L’opera contro l’antisemitismo, già oggetto di due azioni vandaliche, celebra due tra gli ultimi testimoni italiani sopravvissuti all’Olocausto.

Grandi novità per gli appassionati di Formula 1. Annunciato il nuovo pilota del Cavallino Rampante, che per l’occasione ha affermato: "Ci sono giorni che sai che ricorderai per sempre e oggi, il mio primo da pilota della Ferrari, è uno di quei giorni". Chi ai motori preferisce racchetta e pallina, non avrà perso i quarti di finale degli Australian Open che hanno visto l’eliminazione dell’italiano Lorenzo Sonego.

Negli scorsi giorni un volo Ryanair, partito da Brindisi e diretto all’aeroporto di Caselle Torinese, è stato costretto a dirottare su Malpensa a causa della presenza di un animale sulla pista di atterraggio, che ha oltrepassato le reti di filo spinato dell’aeroporto.

Rimanendo in tema di animali, è stato scoperto che il famoso granchio blu ospita un parassita che provoca la cosiddetta “Bitter Crab Disease”.

Infine, lo spettacolo. Il prossimo 2 marzo, salvo slittamenti dovuti all'emergenza incendi a Los Angeles, si terrà la premiazione degli Academy Awards (SPECIALE). Tra i nominati all'Oscar come miglior attrice non protagonista anche una star italiana.

Per concludere, una curiosità. La pasta scaduta deve essere buttata o può essere consumata?

Verifica quanto sei preparato sui fatti della settimana con il News Quiz di SkyTg24