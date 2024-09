Milano, murales di aleXsandro Palombo dedicato a Liliana Segre. VIDEO

“Antisemitismo, la storia si ripete” Liliana Segre e Sami Modiano, due degli ultimi testimoni e sopravvissuti agli orrori della Shoah". Lo ha scritto Palombo nel post su Instagram con il quale presenta l'opera. L'artista ha realizzato il murale dopo le polemiche per uno dei cartelli esposti durante la 51esima manifestazione di sostegno ai palestinesi dal 7 ottobre scorso, che si è tenuta sabato 28 settembre. Per i manifestanti, la senatrice a vita e il ministro della Difesa, Guido Crosetto, sarebbero "agenti sionisti".

Il murales

Il disegno raffigura Liliana Segre con il numero di matricola 75190, che le fu tatuato sull'avambraccio sinistro dopo la deportazione al campo di Auschwitz-Birkenau. Accanto a lei, un altro superstite dell'Olocausto, Sami Modiano, con una valigetta in mano e il corrispettivo numero di matricola. Sul petto, sopra a un pigiama a strisce bianche e nere, un giubbottino antiproiettile verde militare con stella gialla di David affissa.

Chi è aleXandro Palombo

L'autore del murale si definisce un "artista pop contemporaneo multimediale e attivista, pioniere dell'arte sociale incentrata su cultura pop, società, diversità, etica e diritti umani". Non è la prima volta che Palombo realizza opere dedicate alla guerra. In un altro murale intitolato “Innocenza, odio e speranza” aveva ritratto Anna Frank a fianco a una bambina di Gaza, scagliandosi anche in quel caso contro "la furia antisemita scatenata da Hamas" che "sta travolgendo gli ebrei in ogni parte del mondo".