Torino, cinghiale sulla pista d’atterraggio: volo Ryanair dirottato

Dubbi sulle misure di sicurezza

Un volo Ryanair decollato a Brindisi e diretto all’aeroporto di Caselle Torinese è stato dirottato verso l’aeroporto di Milano-Malpensa, dopo avere atteso per vari minuti il via libera per l’atterraggio. I passeggeri sono stati successivamente trasferiti a Torino in autobus. L’episodio ha sollevato interrogativi sulla sicurezza del recinto dell’aeroporto e sono ancora da chiarire le modalità che hanno permesso al cinghiale di raggiungere la pista. Attualmente, le autorità stanno valutando delle misure per evitare che episodi di questo genere possano ripetersi, sia per la sicurezza e la gestione dei voli sia per la tutela degli animali.