Airport Hotel Awards 2024, i 10 migliori hotel aeroportuali del mondo

La società di ricerche britannica Skytrax ha stilato, sulla base dei sondaggi degli ospiti, la classifica delle migliori strutture ricettive aeroportuali del mondo per il 2024. La valutazione dei clienti si basa sulla qualità dei servizi offerti: dalla pulizia delle camere alle strutture per il tempo libero, fino al rapporto qualità-prezzo. Dal Sofitel London Heathrow all'Hilton Munich Airport: ecco i migliori alberghi in cui soggiornare quando si è in viaggio