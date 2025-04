Padova, donna sequestrata e stuprata: aggressore scarcerato da poco

La vittima è una donna albanese che è stata contattata telefonicamente dall’uomo (a lei sconosciuto) il quale affermava di avere importanti notizie riguardo al figlio diciottenne. Convinta a scendere in strada, è stata poi costretta dall'uomo a seguirlo in un appartamento nel quartiere Palestro. Il 36enne kossovaro era stato scarcerato venerdì scorso dal "Due Palazzi", dove aveva scontato una pena di 10 mesi per reati contro il patrimonio

E' accusato di aver sequestrato e violentato una donna albanese sotto la minaccia di una pistola. Un cittadino kossovaro, di 36 anni e plurigiudicato, è stato arrestato dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Padova. La vittima una donna albanese che, contattata telefonicamente dall’uomo (a lei sconosciuto) che affermava di avere importanti notizie riguardo al figlio diciottenne, era stata convinta a scendere in strada per venire poi costretta a seguirlo in un appartamento nel quartiere Palestro. Sotto minaccia di una pistola nascosta nella cintura dei pantaloni, l’uomo l’ha poi condotta in un secondo appartamento, disabitato, dove l’ha violentata per due ore. Riuscita a fuggire, la donna è stata soccorsa da una volante della polizia e trasportata in ospedale dove è stata confermato lo stupro.