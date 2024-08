Introduzione

Era la notte tra il 29 e il 30 luglio quando la barista 33enne usciva dalla sua casa di Terno d’Isola (Bergamo) da sola per una passeggiata. Dopo poco meno di un'ora la chiamata al 112: qualcuno l'ha accoltellata. Poi la morte per tre colpi fatali, evidenzia l'autopsia. Ancora oggi il fascicolo per il suo omicidio è a carico di ignoti: le indagini non hanno portato a particolari risultati. Anche per questo si è deciso di procedere con il "metodo Yara", la profilazione del Dna degli abitanti della zona dell'aggressione, come anni fa fu fatto anche per risolvere il caso del delitto Gambirasio.