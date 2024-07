Quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ

Al centro delle cronache la cattura di Giacomo Bozzoli, il 39enne bresciano condannato in via definitiva per l’omicidio dello zio Mario e la distruzione del suo cadavere nel forno della fonderia a Marcheno, l'8 ottobre 2015, e latitante da giorni tra Italia e Spagna (LE TAPPE DELLA VICENDA).

Sul fronte politico hanno fatto il giro del mondo le immagini delle reazioni del popolo francese che accoglie in piazza l’esito delle elezioni legislative (LO SPECIALE). In Italia, invece, il governatore della liguria Giovanni Toti, che dopo l’inchiesta che lo ha coinvolto ha annunciato la sua decisione di non ricandidarsi alla prossima tornata elettorale, ha avanzato tramite i suoi legali istanza di revoca degli arresti domiciliari a cui è sottoposto dal 7 maggio scorso.

Un grande stilista italiano ha compiuto 90 anni l’11 luglio, mentre un celebre wrestler e attore americano ha annunciato il ritiro dalle competizioni sul ring nel 2025.

Torna invece sul grande schermo un volto molto amato di Hollywood, con il remake di un grande successo degli anni Duemila. Talvolta poi, gli attori entrano nelle questioni politiche, come è successo negli scorsi giorni, quando una star del cinema ha chiesto il ritiro di Joe Biden dalla corsa alle presidenziali americane dopo le ultime gaffe di cui si è reso protagonista.

Il turismo di massa fa infuriare gli abitanti di una tra le più gettonate destinazioni turistiche d’Europa, tanto che una folla di manifestanti ha spruzzato acqua sui turisti seduti nei ristoranti. Invece chi vorrà assaggiare le 16 specie di insetti approvate per il consumo umano, tra cui le larve di falena e l’ape mellifera, dovrà spostarsi nel continente asiatico.

