Bozzoli, preso in casa. Procuratore: "Ha ribadito la sua innocenza"

Il 39enne bresciano è stato rintracciato l'11 luglio: era nascosto nella sua camera da letto. Ancora da chiarire come sia rientrato in Italia. In un borsello aveva 50mila euro. L'uomo si era reso irreperibile dopo la condanna definitiva all'ergastolo decisa dalla Cassazione per l'omicidio dello zio Mario, gettato nel forno di fonderia di famiglia l'8 ottobre 2015 a Marcheno

"Giacomo Bozzoli ribadisce la propria innocenza". Lo ha detto il procuratore capo di Brescia, Francesco Prete, nel corso della conferenza stampa indetta l’11 luglio dopo l’arresto del 39enne condannato in via definitiva per l’omicidio dello zio Mario e la distruzione del suo cadavere nel forno della fonderia a Marcheno, l'8 ottobre 2015. L’uomo è stato fermato ieri, dopo 11 giorni di latitanza: era nascosto nella sua camera da letto - in un cassettone del letto matrimoniale - nella villa di Soiano del Lago, quando i Carabinieri lo hanno trovato e arrestato. I militari avevano visto dei movimenti sospetti e sono entrati nell'abitazione, tra l'altro imbottita di cimici. Non si trova invece la Maserati Levante utilizzata presumibilmente per lasciare l'Italia nei giorni precedenti, e resta un mistero come l'uomo sia rientrato in provincia di Brescia. "In un borsello aveva 50mila euro. Sappiamo che si è recato con compagna e figlio in Spagna poi ha fatto rientro in Italia con mezzi di fortuna", ha spiegato il procuratore ( LE TAPPE DELLA VICENDA ). La procura ha intanto aperto anche un'inchiesta contro ignoti, per individuare eventuali complici che possono aver aiutato Bozzoli a progettare e realizzare la fuga.

I punti da chiarire

Tanti i punti ancora da chiarire. Bozzoli potrebbe essere rientrato a Soiano del Garda nelle 24 ore prima della cattura. Non è da escludere, secondo il procuratore, che l’uomo sia rientrato in Italia soprattutto per suo figlio: “Questa è solo una deduzione”, dice, “può essere infatti solo una coincidenza che il rientro sia avvenuto dopo che suo figlio è stato sentito in procura”. Il bambino, 9 anni compiuti da poco, sentito in audizione protetta, avrebbe sostanzialmente ripetuto la versione fornita agli acquirenti dalla madre circa il viaggio in Spagna con tappa in precedenza in Costa azzurra, poi all'acquario di Valencia e infine a Marbella, dove il padre lo avrebbe salutato per poi continuare da solo la fuga.

La vicenda

Tutto era cominciato l'1 luglio. In aula Bozzoli non si era presentato quando la prima sezione penale della Corte di Cassazione a Roma aveva confermato la sentenza a suo carico. I Carabinieri si erano recati a Soiano, dove però non avevano trovato nessuno. Il primo indizio della fuga era arrivato dai vicini di casa, secondo i quali la famiglia era assente da almeno una decina di giorni. Due giorni dopo si è saputo che la Maserati intestata al ricercato era passata sotto un lettore targhe a Manerba e a Desenzano. Poi, però, il nulla. In fuga con il 39enne c'erano anche la compagna Antonella Colossi e il figlio, rientrati in Italia il 5 luglio scorso. La famiglia, forse per un ultimo viaggio, si era recata in Francia, a Cannes, e da lì in Spagna, a Valencia prima e poi a Marbella, dove il volto di Bozzoli era stato immortalato dalle telecamere di un hotel. Poi sul latitante era calato di nuovo il silenzio fino all'11 luglio, quando è stato trovato nella sua villa di Soiano sul Lago.