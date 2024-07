Giovanni Toti non si ricandiderà alle elezioni regionali in Liguria

In attesa della sentenza della sentenza sull'appello per la revoca degli arresti domiciliari a cui è sottoposto, dal 7 maggio, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha fatto sapere che non si ricandiderà alla prossima tornata elettorale. Lo ha scritto il legale dello stesso Toti, Stefano Savi, nella sua riflessione dopo l'udienza per il Riesame. "Quanto alle elezioni", recita il messaggio, "le prossime previste riguardano il rinnovo del Consiglio Regionale e non possono ritenersi rischio né attuale, vista la distanza di un anno e tre mesi dalla loro celebrazione, né concreto, visto che Giovanni Toti non parteciperà".