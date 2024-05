Toti arrestato, venerdì l’interrogatorio. Gdf in casa di Spinelli

Il Gip ha fissato per venerdì l'interrogatorio di garanzia di Giovanni Toti, il presidente della Regione Liguria da ieri, 7 maggio, agli arresti domiciliari per corruzione. In mattinata la Guardia di finanza ha trovato 220mila euro in contanti e valuta esterna in casa dell'imprenditore Aldo Spinelli. Il denaro corrisponde a circa la metà dei 570mila euro del sequestro disposto dal giudice per le indagini preliminari Paola Faggioni. Spinelli e il capo di gabinetto di Toti Matteo Cozzani verranno sentiti sabato per l'interrogatorio di garanzia. Il braccio destro del governatore è indagato per presunti rapporti con Cosa Nostra. "Siamo tranquillissimi", ha detto ieri sera Toti rientrando nella sua casa di Genova con in mano l'ordinanza di oltre 600 pagine della Procura.