Ilaria Salis, ipotesi domiciliari in Italia con braccialetto anti-fuga

L'unica strada percorribile

I tempi troppo lunghi della sentenza stanno portando gli avvocati italiani e ungheresi di Salis a percorrere un'altra strada: la richiesta degli arresti domiciliari cautelari (ossia a processo in corso) in Italia, sulla base di alcune direttive e accordi europei. In realtà le norme si riferiscono ai condannati e non ai semplici imputati, ma la giurisprudenza italiana ha recentemente valutato che possono essere applicate anche a chi attende il giudizio. Come sottolinea il Corriere della Sera, qualora questa via fosse percorribile, Roma sarebbe pronta ad assicurare in una nota scritta che non ci sarebbero pericoli di fuga per l'imputata, dato che qui si potrebbe applicare il braccialetto elettronico per scongiurare ogni tentativo di evasione. Salis verrebbe inoltre condotta in Ungheria ogni volta fosse richiesta la sua presenza fisica in aula.