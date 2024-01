Giovanna Pedretti, oggi l'autopsia. Si indaga sulla recensione

L'esame verrà condotto dall'Istituto di Medicina legale di Pavia. Intanto i carabinieri cercano di risalire all'identità del computer o dello smartphone dal quale sarebbe partito il post contro gay e disabili ascolta articolo

È prevista oggi, all'Istituto di Medicina legale di Pavia, l'autopsia sul corpo di Giovanna Pedretti, la ristoratrice passata in poche ore dalle lodi per la risposta alla recensione contro gay e disabili alle accuse social di aver inventato tutto per farsi pubblicità. La 59enne, titolare della pizzeria "Le Vignole" di Sant'Angelo Lodigiano, è stata ritrovata morta nel fiume Lambro domenica 14 gennaio. La procura di Lodi, al momento, indaga contro ignoti per istigazione al suicidio, un'ipotesi che consente gli approfondimenti e gli accertamenti tecnici necessari.

Giovanna Pedretti e la recensione delle polemiche - ©IPA/Fotogramma

Accertamenti sulla recensione I carabinieri indagano per risalire all'identità del computer o dello smartphone dal quale sarebbe partita la recensione online di un cliente della pizzeria, che si sarebbe lamentato per aver mangiato nel locale con a fianco due persone gay e un ragazzo disabile. La questione della veridicità della recensione era stata sollevata sui social. I militari hanno chiesto a Google una risposta per chiarire ogni dubbio, anche perché Pedretti non ha lasciato biglietti d'addio. Dopo le polemiche, la ristoratrice era stata sentita dall'ufficio di Polizia giudiziaria. leggi anche Morte Giovanna Pedretti, la famiglia: "Dolore enorme, dateci tregua"

Le ore prima della morte Le indagini proseguono anche per chiarire quanto è avvenuto domenica mattina, quando la donna - dopo essere uscita di casa in auto all'alba - si sarebbe tagliata le vene dei polsi per poi gettarsi nelle acque del Lambro. Sulla pista del suicidio, infatti, non sembrano esserci più dubbi. La vettura di Pedretti è stata ritrovata parcheggiata non lontano dal corso d'acqua. approfondimento Morte Giovanna Pedretti, gli hater e l’ansia di strappare attenzione

Selvaggia Lucarelli "lascia" X Intanto, dopo gli attacchi e le minacce ricevute per il caso Pedretti, Selvaggia Lucarelli ha smesso momentaneamente di usare X (l'ex Twitter). Nelle ore successive alla tragedia, l'opinionista era stata bersagliata da critiche e minacce di morte da parte di alcuni utenti indirizzate a lei e al suo compagno, il food blogger Lorenzo Biagiarelli, che avevano messo in dubbio l'autenticità della recensione condivisa da Pedretti. "So dove abiti, guardati le spalle perché hai le ore contate. Ti accoltello quando meno te lo aspetti. Non è uno scherzo", si legge in uno dei messaggi arrivati a Lucarelli, da lei stessa pubblicati sulle sue storie di Instagram. "Di questa signora morta non importa nulla a nessuno - ha scritto l'opinionista -. Ognuno la sta usando per banchettare alla sua tavola. La politica. I colleghi a cui stavo poco simpatica. I giornali stessi". leggi anche Morte Giovanna Pedretti, Selvaggia Lucarelli "lascia" il social X