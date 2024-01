Sna, c’è il bando per il decimo concorso per dirigenti pubblici. Come fare domanda

La richiesta, sia per chi è già dipendente pubblico che per gli esterni, va presentata entro le 23:59 dell'8 febbraio. In tutto sono 116 i posti disponibili per il corso e 97 quelli per entrare negli uffici pubblici, dalla presidenza del Consiglio dei ministri ai vari Ministeri. Dai requisiti alle prove, ecco cosa c'è da sapere