Concorsi nei ministeri, quali sono le selezioni aperte a gennaio

Sono tantissimi i posti che in queste prime settimane del 2024 verranno messi a bando dalla Pubblica amministrazione e in particolare per posizioni lavorative nei ministeri: si va dalle 400 unità richieste al dicastero dell’Agricoltura alle 160 presso le infrastrutture e Trasporti e ai 267 della Difesa. Non ancora note le date di scadenza dei bandi di Giustizia e Cultura