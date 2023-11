Omicidio Giulia Cecchettin, i punti oscuri: dal cellulare all’auto

Il telefono della vittima si è spento poco prima dell’aggressione e non è mai stato trovato. Importanti indizi potrebbero essere invece rinvenuti nella vettura guidata da Turetta, al momento in custodia in un deposito in Germania (e che sarà riportata in Italia nei prossimi giorni). Alcuni elementi aiuteranno a capire se c’è stata o meno premeditazione