Il video

In otto pagine il giudice ripercorre la doppia aggressione tra Vigonovo, a pochi metri da casa Cecchettin, e Fossò. A Vigonovo, a 150 metri da casa, un vicino sente le urla della 22enne e vede "calciare violentemente una sagoma che si trovava a terra", poi la Punto allontanarsi. Dopo circa 6 chilometri, nella strada industriale di Fossò, le telecamere di sorveglianza inquadrano la ragazza. Giulia pare ferita ma non gravemente, cerca di fuggire ma viene inseguita e raggiunta dall'ex fidanzato che la scaraventa a terra; lei cade all'altezza del marciapiede e non si muove più. L'aggressore la muove, poi corre a prendere la macchina e carica la ragazza probabilmente sul sedile posteriore, infine fugge. Sullo spigolo del marciapiede sono stati poi trovati ancora sangue con capelli, e un pezzo di nastro telato argentato intriso di tracce ematiche e capelli, "probabilmente applicato alla vittima per impedirle di parlare" scrive il giudice nell'ordinanza. Sono le 23.40; alle 23.50 la Punto nera esce dall'area. In seguito è stata vista in vari punti delle province di Venezia, Treviso. L'ultima inquadratura è alle 9.07 del 12 novembre, da Cortina in direzione Dobbiaco.