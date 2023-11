Dopo l’omicidio di Giulia Cecchettin , il Parlamento accelera nella lotta ai femminicidi. La commissione Giustizia del Senato, il 21 novembre, ha votato all’unanimità il mandato al relatore di riferire in Aula sul cosiddetto ddl Roccella che contiene nuove norme per il contrasto alla violenza domestica e di genere. Il testo è lo stesso già approvato dalla Camera. Gli ordini del giorno non sono stati votati ma verranno ripresentati direttamente in Aula. Il testo dovrebbe diventare legge alla vigilia della Giornata contro la violenza alle donne, del 25 novembre. Le forze politiche, che si sono dimostrare compatte nel votare il ddl, sono però più che mai divise sulla decisione del ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, di affidare la campagna nelle scuole Educare alle relazioni al professor Alessandro Amadori: l'autore del libro La guerra dei sessi in cui si sostiene che anche le donne "sanno essere estremamente cattive".

Il progetto nelle scuole, Educare alle relazioni, che è stato messo a punto dal ministero dell’Istruzione e del merito dopo aver sentito il parere delle associazioni dei genitori, degli studenti, dei docenti, dei sindacati, dell’ordine degli psicologi e di diversi esperti, verrà presentato oggi. Previsti gruppi di discussione e autoconsapevolezza tra gli studenti delle superiori, che lavorino utilizzando la metodologia del T group, il “sensitivity training group”, ovvero gruppi di addestramento alla sensibilità, e docenti che operino con il riferimento dei Gruppi Balint, cioè con un metodo che ha come scopo la formazione alla relazione e la promozione del benessere. Con il coinvolgimento, oltre che del Consiglio nazionale dell’ordine degli psicologi, anche di influencer, cantanti e personaggi amati dai ragazzi in qualità di ambassador. Il Protocollo che istituisce il progetto avrà una durata di 2 anni a decorrere dalla data della sottoscrizione e potrà essere rinnovato previo accordo fra i dicasteri interessati. Il progetto prevede, oltre all’individuazione di un docente animatore-moderatore e di un docente referente, la costituzione di un gruppo-classe, che si riunirà una volta alla settimana in orario extracurricolare e che potrà coinvolgere anche esperti in educazione affettiva e relazionale, avvocati, assistenti sociali, operatori di organizzazioni attive nel campo del contrasto alla violenza di genere. Al termine del lavoro si chiederà a ciascuno studente di scrivere una relazione sull’esperienza svolta. Gli elaborati poi, dovranno essere inviati al ministero dell’Istruzione. Il 25 novembre inoltre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, le scuole dovranno organizzare incontri con esperti.

La polemica

Ma proprio la scelta di affidare il progetto al professor Alessandro Amadori, ha scatenato le polemiche. Amadori, psicologo docente di marketing politico, prima delle elezioni aveva scritto insieme a Valditara un altro libro dal titolo È l'Italia che vogliamo, con la prefazione di Matteo Salvini. Ma è arrivato alla ribalta, come ricordato dal quotidiano Domani, per aver parlato delle donne con toni considerati "inaccettabili" dalle opposizioni. Nel mirino, in particolare, la sua descrizione delle "Ginarche", definite "donne cattive" che "agiscono come amazzoni giustiziere che vendicano l'intero genere femminile attraverso una totale svalutazione del maschile", e anche le sue tesi, come quella che "sarebbe in corso una guerra dei sessi". Per la senatrice di Avs, Ilaria Cucchi, il professore è un "negazionista della violenza di genere". "Non è squallido", come dice Valditara, chiedere spiegazioni sull'incarico di Amadori", incalza la deputata Dem Ilenia Malavasi, ma lo è "affidare un progetto sull'educazione affettiva a chi giustifica la violenza contro le donne". "Il signore" che "in un libercolo teorizza che non esiste la violenza di genere e che le donne stanno tentando di dominare i maschi", non avrebbe altri "meriti accademici" se non l'essere "amico di Valditara", osserva l'europarlamentare Pina Picierno. Nel mio libro - replica Amadori - non c'è nessun intendimento anti femminile, ma quello di arrivare a una nuova alleanza tra i generi". Nel capitolo Il diavolo è anche donna, spiega il consulente, si vuol dire "con un'iperbole che l'aggressività non è solo maschile, ma anche femminile".