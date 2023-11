Violenza sulle donne, Schlein chiama Meloni: "Lavoro comune sulla prevenzione"

La segretaria del Pd ha telefonato alla presidente del Consiglio in merito alla possibilità di trovare un'intesa per far fare un passo avanti al Paese sulla prevenzione della violenza di genere

La segretaria del Pd Elly Schlein ha chiamato la premier Giorgia Meloni per avere un confronto sul tema del fenomeno della violenza contro le donne. Lo ha comuniato il Partito democratico con una nota in cui specifica che il colloquio è avvenuto "in merito alla possibilità di trovare un terreno comune per far fare un passo avanti al Paese sulla prevenzione della violenza di genere" (GUARDA ANCHE: Basta, la campagna contro i femminicidi di Sky TG24).