Basta, la nostra campagna contro i femminicidi

Il nostro database

Oltre a raccontare i casi di cronaca, abbiamo deciso di fare un lavoro sui dati, che sono necessari per dare un'idea concreta di un fenomeno come quello dei femminicidi. Dobbiamo partire da un presupposto: nella legge italiana non esiste la parola femminicidio e non c'è quindi un reato dedicato, si applica quello sull'omicidio. Anche per questo il Viminale tiene conto degli omicidi di cui sono vittime le donne e poi, in modo più specifico, segnala quelle che sono state uccise in ambito familiare/affettivo e, in modo ancora più specifico, le donne che sono state ammazzate da partner o ex. Noi di Sky TG24 abbiamo deciso di applicare un filtro ulteriore e di creare un database per segnalare tutte le donne che sono uccise in quanto donne. Come noi ci sono anche altri siti che lo fanno, come Femminicidio Italia.