Omicidio Giulia Cecchettin, domani Turetta sarà davanti al giudice

Il 22enne, accusato di aver ucciso la ex fidanzata, ha trascorso la sua seconda notte in carcere, sempre sorvegliato a vista essendo un detenuto a rischio suicidio. In giornata incontra il suo legale oggi per delineare la strategia difensiva. Martedì sarà interrogato dal gip di Venezia. Intanto emergono nuovi dettagli nell’inchiesta, come il ritrovamento vicino al corpo della vittima di un libro per l’infanzia. Ieri sera corteo “rumoroso” nel paese di Giulia ascolta articolo

Filippo Turetta. Il 22enne accusato dell’omicidio della ex fidanzata Giulia Cecchettin, dovrebbe incontrare oggi in carcere il suo legale. Un momento importante per delineare la strategia difensiva in vista dell'interrogatorio di martedì davanti al gip di Venezia. Nel frattempo, continuano ad emergere nuovi dettagli nell'inchiesta sull'omicidio, come il ritrovamento vicino al corpo di un libro per l'infanzia. Tra le cose trovate, una ventina di reperti in tutto sequestrati dai carabinieri, non lontano dal cadavere, abbandonato in una zona boschiva vicino al lago di Barcis, in provincia di Pordenone, è stato trovato anche quel testo per bambini, intitolato Anche i mostri si lavano i denti. Probabilmente la ragazza, che sognava, dopo la laurea in ingegneria biomedica, proprio di diventare un'illustratrice di libri per bimbi, lo aveva con sé quella sera. Sul punto, comunque, sono in corso accertamenti, anche sul perché Turetta avrebbe deciso di lasciarlo proprio lì.

La posizione di Turetta Il giovane, rinchiuso dietro le sbarre a Verona, dice che vuole vedere, appena sarà possibile, i suoi genitori: ma non potrà farlo prima del faccia a faccia col giudice. La sua scelta di stare zitto o di confessare, anche aiutando le indagini, potrebbe influire sulla sua posizione nel processo che verrà, per la concessione o meno di attenuanti. Intanto ha trascorso la sua seconda notte nel carcere Montorio, sempre sorvegliato a vista dagli agenti della polizia penitenziaria essendo un detenuto a rischio suicidio. A chi si è occupato di lui, da quando è arrivato dopo l'estradizione dalla Germania, è apparso sempre dimesso, di poche parole. Ha chiesto di avere libri da leggere, come previsto per i detenuti anche del reparto infermeria, dove è stato collocato per proseguire con le visite psicologiche e psichiatriche dell'equipe medica, dopo il primo colloquio di sostegno. Ha incontrato un frate cappellano del carcere, che uscendo dall'istituto penitenziario ha spiegato di non poter parlare, come regola impartita dalla direzione della casa circondariale, limitandosi a dire che ora bisogna rispettare "il dramma di due famiglie". Nei prossimi giorni Turetta sarà trasferito nella sezione "protetti", quella per i detenuti per reati a "forte riprovazione sociale" che, a loro tutela, non devono avere contatti con persone in carcere per altre tipologie di reati. vedi anche Cecchettin, Turetta in carcere a Verona. Martedì l'interrogatorio

L’ipotesi della premeditazione Per oggi è in programma il nuovo confronto con l'avvocato Giovanni Caruso, con cui sabato non ha affrontato il merito delle accuse, anche perché era "disorientato". Se decidesse di rispondere al giudice e fornire elementi utili per ricostruire, tra l'altro, il modo in cui si sarebbe scagliato contro Giulia, colpita almeno con una ventina di coltellate, la sera dell'11 novembre a Vigonovo, tra il parcheggio a meno di 200 metri da casa di lei e la zona industriale di Fossò, la mossa difensiva potrebbe alleggerire la sua posizione processuale. Tenendo conto anche del fatto che la difesa potrebbe puntare su una perizia psichiatrica per arrivare ad accertare eventuali vizi di mente. Più indizi, dai due coltelli portati con sé fino ai sacchi di plastica neri trovati sopra il corpo e in una busta là vicino, potrebbero portare, invece, il procuratore di Venezia Bruno Cherchi e il pm Andrea Petroni a contestare nelle indagini l'aggravante della premeditazione. E l'autopsia, che sarà effettuata il primo dicembre, sarà importante anche per l'eventuale aggravante della crudeltà, se emergesse che l'ex fidanzato abbia infierito su Giulia nell'ucciderla. Bisognerà capire, poi, se fu fatale quella spinta, mentre lei cercava di scappare a Fossò, che verso le 23.40 le fece sbattere la testa, come risulta dalle immagini, su un marciapiede. Non è stato ancora rintracciato, invece, il telefono di Giulia. Cellulare che agganciò, si legge negli atti, come "ultimo dato disponibile", verso le 22.45 dell'11 novembre, una cella di Marghera, vicino al centro commerciale dove i due avevano cenato. Da quel momento sarebbe risultato spento, anche quando la studentessa venne aggredita la prima volta nel parcheggio di via Aldo Moro. vedi anche Filippo Turetta, cosa cambia se viene accolta la perizia psichiatrica

Il corteo nel paese di Giulia Ieri sera a Vigonovo, il paese di Giulia Cecchettin, si è tenuta una "passeggiata arrabbiata”: più di un migliaio di persone hanno percorso le strade del centro, senza passare davanti alla casa dei Cecchettin, una forma di rispetto per la famiglia di Giulia. Un corteo “rumoroso”, con pentole e coperchi percossi dai partecipanti, che hanno raccolto il testimone lanciato da Elena, la sorella di Giulia, che ha chiesto alle donne "di fare rumore, non silenzio". per smuovere le coscienze, e avviare una fase nuova della battaglia contro il fenomeno dei femminicidi. Intanto, fra le cose "da fare" in memoria di Giulia potrebbe esserci anche il progetto di un sito web dedicato alla ragazza di Vigonovo. In queste settimana la villetta dei Cechettin è divenuta una sorta di altare laico, dove, oltre ai fiori e ai peluche, sono stati depositati da tante persone biglietti, messaggi, preghiere, poesie per la giovane uccisa. Ora tutte quelle immagini e quei biglietti inviati dall'intera Italia per esprimere il dolore per la morte di Giulia, sono stati raccolti anche da Gino Cecchettin, il papà, e potrebbero confluire in un sito web, o in un libro che racconti la vita di Giulia. vedi anche Giulia Cecchettin, esposto il suo disegno con le scarpe rosse