Maltempo, ancora forti piogge nelle zone alluvionate della Toscana

"La situazione è molto critica, si avverte la popolazione di salire ai piani alti degli edifici e di non scendere assolutamente in strada" scrive sui social il sindaco di Quarrata, dopo la rottura degli argini sul torrente Stella. A Montale strade chiuse per nuova tracimazione del torrente Agna. 5mila persone sono isolate e servono mezzi anfibi per aiutarle ascolta articolo

Prosegue l’allerta maltempo in Toscana, regione già devastata dall’ondata di piogge che ha causato 6 vittime. Nella notte tra sabato e domenica, a causa delle "forti precipitazioni sulle zone già alluvionate, c'è stata una nuova rottura sul torrente Stella a Casini di Quarrata", Comune del Pistoiese tra quelli colpiti dalle esondazioni del 2 novembre: "Sul posto personale e mezzi del sistema regionale”, ha reso noto il governatore toscano Eugenio Giani. Su Facebook Gabriele Romiti, sindaco di Quarrata, scrive: "La situazione sulla Stella al ponte Torto è molto critica. Si avverte la popolazione di salire ai piani alti degli edifici e di non scendere assolutamente in strada. Si prevedono problemi anche per il vento forte: se potete, non mettetevi in viaggio” (LE PREVISIONI METEO).

A Montale strade chiuse per nuova tracimazione torrente Agna A Montale, comune del Pistoiese, disposta la chiusura nella notte di alcune strade perché, come comunicato dal sindaco Ferdinando Betti in un messaggio postato su Fb intorno alle 2, stava "tracimando" il torrente Agna, responsabile delle esondazioni avvenute il 2 novembre nella zona industriale e della stazione. Il sindaco ha anche rivolto un appello a non passare dalle strade chiuse e a non rimuovere le transenne posizionate. Montale è uno dei tre comuni - gli altri sono Prato e Montemurlo - dove ieri sera sono scattate evacuazioni preventive in previsione della nuova ondata di maltempo: l'area interessata dall'ordinanza quella della stazione per chi abita ai piani terreni o interrati e non ha possibilità di salire a piani superiori. vedi anche Maltempo, neonato portato in salvo dai vigili del fuoco nel Pistoiese

La situazione Per i timori legati alla nuova allerta arancione per il maltempo in Toscana, ieri sera erano state disposte evacuazioni preventive di 1200 persone a Montemurlo, Montale e Prato, in corrispondenza delle rotture dei torrenti Agna e Bagnolo. "La perturbazione che ha interessato il nostro territorio nelle ultime ore è passata e si prevede un generale calo, anche se lento, di tutto il reticolo principale". Così la Protezione civile di Prato - uno dei tre comuni dove sono state disposte ieri evacuazioni preventive - nell'aggiornamento, alle 6:50 sulla situazione legata all'emergenza maltempo. Riguardo alla situazione fiumi si spiega che "il Bisenzio a Prato è sopra il primo livello di guardia, stabile" mentre a Gamberame "è sopra il primo livello di guardia, in calo". Il fiume Ombrone "a Poggio a Caiano ha superato di poco il secondo livello di guardia" mentre a Ponte alla Vanne "è sopra il secondo livello di guardia, in calo. Per alleggerire la situazione derivante dall'innalzamento del livello dell'Ombrone, un'ora fa è stata aperta la cassa di espansione di Ponte alle Vanne". La Protezione civile conferma poi "problemi di viabilità nella zona di San Ippolito a causa dell'allagamento di via Visiana e via Traversa per Mazzone. La strada è stata chiusa da diverse ore", consigliato "di evitare di recarsi in zona". vedi anche Maltempo in Toscana, le immagini del disastro. FOTO

Il bilancio dell’alluvione Sono finora 6 i morti per il maltempo che ha colpito la Toscana il 2 novembre. L'ultima vittima, un69enne, è stata ritrovata in un campo di mais a Campi Bisenzio (Firenze), il territorio tra i più colpiti da questa ondata, dove sono finiti sott'acqua 800 ettari di territorio. Ancora disperso invece un 84enne a Prato: la vettura che guidava, tornando a casa, è stata trovata ieri 'accartocciata' in un terreno alluvionato ma dell'uomo nessuna traccia. La conta dei danni, secondo una prima stima resa nota dal presidente Giani, ammonterebbe a 300 milioni tra pubblico e privato. Ieri sera risultavano in corso interventi per il ripristino di acqua potabile e utenze dell'energia elettrica (4.640 quelle senza corrente). vedi anche Maltempo in Toscana: i video dell'alluvione, da Prato a Firenze