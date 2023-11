Meteo, previsioni del 6 novembre: cieli nuvolosi prima di nuove piogge

Dopo una lunga ondata di maltempo, a tratti estremo come accaduto in particolare in Toscana, la pressione torna ad aumentare. La settimana inizia quindi con una giornata in prevalenza stabile e con cielo a tratti molto nuvoloso, soprattutto al Centro. Lunedì 6 novembre, l’instabilità interesserà soltanto le regioni tirreniche centrali, localmente l'Umbria, soprattutto nel corso delle ore pomeridiane e poi durante il pomeriggio. Previsto un calo termico notturno. Da martedì poi arrivano altre due perturbazioni, la prima dal Centro verso il Sud, la seconda (dalla giornata di giovedì) dal Nord verso il Centro tirrenico (LE PREVISIONI METEO DI SKY TG24).