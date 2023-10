Elisa Claps, 9 anni fa la condanna a 30 anni in Cassazione per Restivo

Il 23 ottobre 2014 si chiudeva uno dei casi più noti della cronaca italiana con la condanna a 30 anni di Danilo Restivo per la morte di Elisa Claps, la sedicenne di Potenza scomparsa nel 1993 e ritrovata 17 anni dopo nel sottotetto della Chiesa della Santissima Trinità della città lucana. L’uomo non è in prigione in Italia: è recluso in Inghilterra, dove sta scontando 40 anni di carcere per un altro omicidio, quello di Heather Barnett