Meloni-Giambruno, quali saranno i risvolti politici (e professionali)

Alcuni giorni fa la premier ha ufficializzato la fine della relazione con il compagno dopo la diffusione di alcuni fuorionda sessisti. Meloni non ha partecipato in presenza all’evento di FdI per un anno di governo, è rimasta a casa con la figlia. Giambruno è in attesa della decisione di Mediaset sul futuro. Intanto è stato segnalato dal Consiglio dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia al proprio Consiglio di disciplina territoriale