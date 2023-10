Il presidente del Consiglio è intervenuto con un videomessaggio alla kermesse di Fratelli d'Italia a Roma. "Noi rappresentiamo un'Italia orgogliosa e capace di dare fiducia ai suoi cittadini, che premia il merito e il talento e onora il lavoro", ha detto Meloni, che ha scelto di rimanere a casa con la figlia dopo il viaggio in Israele ascolta articolo

"Sono fiera di quanto fatto, ho sempre camminato a testa alta e non sono scesa a compromessi". Lo ha affermato Giorgia Meloni in un videomessaggio alla kermesse di Fratelli d'Italia organizzata per celebrare un anno di governo. La premier non è presente di persona all'evento perché ha scelto di stare con la figlia, in un momento peraltro delicato dopo l'annuncio della fine della relazione con Andrea Giambruno. "Anche io sono un essere umano. Chiedo comprensione", ha aggiunto.



"Fiera di noi e di me stessa" Nel video inviato alla kermesse - che si tiene al teatro Brancaccio di Roma e ha come titolo "L'Italia vincente - Un anno di risultati" - il presidente del Consiglio ha detto: "Sono fiera di quello che abbiamo fatto, di noi, della nostra classe dirigente e di me stessa. Posso guardarmi allo specchio e vedere ancora la stessa persona. Ho sempre camminato a testa alta e non sono scesa a compromessi". leggi anche Giorgia anno secondo: le guerre, l’economia, l’immigrazione

"Noi siamo l'Italia che premia il merito e il talento"

"Noi rappresentiamo un'Italia orgogliosa e capace di dare fiducia ai suoi cittadini, che premia il merito e il talento e onora il lavoro, un'Italia con schiena dritta e sguardo fiero, un'Italia giusta - ha detto Meloni -. Sono orgogliosa anche per la compattezza della maggioranza perché sono falliti tutti i tentativi di dividerci. E sono fiera dei tanti risultati e degli obiettivi già raggiunti. Non li elenco, il video sarebbe troppo lungo, lo faranno i ministri nella manifestazione di oggi". approfondimento Un anno di governo di Giorgia Meloni, tra innovazioni e continuità

"Contro di noi cattiveria mai vista prima" "Noi siamo il nemico da abbattere perché noi siamo uno specchio, uno specchio della loro meschinità. Se noi riusciamo tutta questa gente dovrà fare i conti con la propria coscienza - ha aggiunto la premier -. La cattiveria e i metodi che usano per indebolirci hanno raggiunto vette mai viste prima". E ancora: "Mi sono chiesta un anno fa perché in così tanti si commuovessero anche nel momento del giuramento. Ora, con tutto quello che è successo, sono tornata a chiedermi come mai intorno a noi ci sia ancora così tanto affetto e sostegno da parte degli italiani, distanti anni luce da quello che dicono i giornaloni. E ora lo so. È perché noi diamo rappresentanza all'Italia vera, quella di chi si sono rimbocca le maniche e lavora e che sono stati scavalcati da furbi e raccomandati". approfondimento Israele, Ucraina, migranti, Africa: Meloni e la politica estera

Crosetto: "La politica è importante, ma la famiglia di più" Come detto, Meloni ha scelto di stare con la figlia dopo il ritorno da Israele, avvenuto nella notte. "Giorgia starà a casa con sua figlia. È tornata questa notte da un viaggio", aveva annunciato il ministro della Difesa Guido Crosetto. "La nostra grandezza ci fa dire che la politica è importante ma la famiglia" di più, ha aggiunto. approfondimento Un anno di Governo Meloni, le riforme in campo economico in 10 punti

