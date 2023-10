Meloni-Giambruno, relazione finita. Il giornalista si autosospende

La premier ha annunciato sui social la rottura con il compagno dopo la tempesta mediatica causata dai fuorionda sessisti diffusi da Striscia la notizia. Sulla questione Mediaset informa che Giambruno, in accordo con la direzione di testata, ha deciso di auto-sospendersi per una settimana dalla conduzione di 'Diario del giorno' su Rete4. L’azienda avvia indagine interna: si valuta l'azione disciplinare ascolta articolo

La fine della relazione tra Giorgia Meloni e Andrea Giambruno è stata ufficializzata ieri dalla premier italiana con un annuncio sui social: “Le nostre strade si sono divise da tempo, ed è arrivato il momento di prenderne atto”, ha scritto poche ore dopo i fuorionda di Striscia la Notizia in cui si sentono audio sessisti dell’ormai ex compagno del presidente del Consiglio (LE REAZIONI DELLA POLITICA).

Giambruno si autosospende, Mediaset avvia indagine Intanto Andrea Giambruno si è autosospeso per una settimana dalla conduzione di Diario del Giorno su Retequattro. Una decisione presa "in accordo con la direzione di testata", fa sapere ufficialmente Mediaset. Sul tavolo dei dirigenti, il video e soprattutto gli audio con battute sessiste e imbarazzanti del giornalista. I legali dell'azienda stanno valutando i fatti, i profili di responsabilità, le eventuali violazioni del codice etico e la corretta esecuzione dei rapporti regolati dal diritto del lavoro per decidere se avviare una procedura disciplinare a carico di Giambruno. In questi casi il primo atto è una lettera di contestazione, con il coinvolgimento degli organi sindacali; il destinatario può rispondere con le controdeduzioni e solo al termine dell'iter possono scattare le sanzioni, che arrivano fino al licenziamento. Giambruno intanto ieri non è andato in onda. "Meloni un giorno scoprirà che le ho fatto un piacere", sottolinea il padre di Striscia la notizia Antonio Ricci. Le allusioni sessiste di Giambruno e il suo comportamento verso le colleghe nei fuori onda potrebbero richiamare anche l'attenzione dell'Ordine dei Giornalisti. vedi anche Mediaset, Andrea Giambruno si auto-sospende dopo il caso dei fuorionda

Il post della premier Giorgia Meloni nel suo post ha citato la figlia Ginevra, "la cosa più importante della mia vita" e regalo degli "anni splendidi che abbiamo trascorso insieme". E si è detta pronta a "difendere quello che siamo stati", "la nostra amicizia" e, "a ogni costo, una bambina di sette anni che ama la madre e ama il padre, come io non ho potuto amare il mio". I toni - nel post - diventano diversi quando la sfera privata sconfina in quella pubblica. E avverte: "Tutti quelli che hanno sperato di indebolirmi colpendomi in casa sappiano che per quanto la goccia possa sperare di scavare la pietra, la pietra rimane pietra e la goccia è solo acqua". Un messaggio che può avere letture diverse. Ad esempio un possibile fastidio nei confronti di Mediaset per la gestione dei servizi di Striscia, divisi ad arte - è l'accusa di alcuni fedelissimi della premier - in due puntate. Ma vista la riconosciuta libertà d'azione di Antonio Ricci - vecchio patto di ferro sottoscritto col Cavaliere - non si esclude dalle parti della maggioranza e di Fi in particolare, che Pier Silvio non fosse realmente al corrente dei contenuti del servizio. approfondimento Chi è Andrea Giambruno, ex compagno di Giorgia Meloni

La separazione fa il giro del mondo La rottura tra Meloni e Giambruno ha fatto il giro della stampa mondiale, la notizia è arrivata persino sul sito in lingua inglese India.com, che mette l'accento sul fatto che i due non fossero sposati, pur essendo "compagni di lunga data". I media britannici, tradizionalmente attenti a queste tematiche, puntano sui "commenti sessisti" del giornalista, la Bbc arriva a definirli "osceni" e il Guardian sottolinea che Giambruno è stato ripreso "mentre faceva commenti allusivi nei confronti di una collega". Più pungente Reuters che ricorda come la premier stia celebrando il suo primo anno in carica "a capo di un governo di coalizione di destra che ha difeso la famiglia tradizionale come uno dei suoi tratti distintivi politici". Attenti alla notizia anche i principali media spagnoli. El Pais titola con un laconico "Giorgia Meloni annuncia la rottura con il padre di sua figlia", mentre El Mundo parla di "rottura e scandalo in Italia". Il quotidiano scrive che la premier italiana "è cresciuta in un matriarcato" e questo "le dà carattere": "Forse è questa la ragione del suo femminismo" aggiunge El Mundo. Dall'altra parte dei Pirenei il francese Le Figaro titola semplicemente "Giorgia Meloni si separa dal suo compagno giornalista" e dentro l'articolo definisce "scabrosi" i commenti di Giambruno. Il quotidiano tedesco Frankfurter Allgemeine Zeitung sottolinea il passaggio in cui Meloni riferisce che la rottura arriva da lontano e le loro strade "si sono separate da tempo". Anche il New York Times dedica spazio alla vicenda. "Sui social, il primo ministro ha dichiarato che la sua relazione decennale con il conduttore di telegiornale 'finisce qui', dopo un hot mic (anglicismo utilizzato per dire che è stato 'beccato' a sua insaputa da un microfono aperto ndr) e un video che lo riprendeva mentre apparentemente ci provava con altre donne". vedi anche Meloni lascia Giambruno, i commenti dei giornali esteri