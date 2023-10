Milano, murale sulla rottura Meloni-Giambruno sul Naviglio Grande

Così l'artista Cristina Donati Meyer: "Di Giambruni e di lupi umani è pieno il mondo del lavoro e, in particolare, quello della Tv e del cinema"

"Di Giambruni e di lupi umani è pieno il mondo del lavoro e, in particolare, quello della tv e del cinema. Questi personaggi maschili, che si concedono licenze, avances volgari e molestie con colleghe e collaboratrici - spiega la street artist - rappresentano il vero vulnus per le lavoratrici, le professioniste e per l'equità di genere. Giorgia Meloni ha fatto bene ad allontanare un soggetto con una mascolinità tossica così evidente, che è pure stato allontanato dal suo lavoro: una doppia vittoria - conclude Donati Meyer - su tutti coloro che Giambruno rappresenta".