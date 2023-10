Sondaggio, giovani italiani sono preoccupati per cambiamento climatico

In occasione di Sky 20 anni, l’istituto Quorum / YouTrend ha realizzato un sondaggio per Sky TG24 intervistando giovani fra i 18 e i 30 anni. È emerso che circa la metà guarda con ottimismo al futuro (53%) e pensa di aver ricevuto un’infanzia e adolescenza migliori di quelle dei genitori. Tra le preoccupazioni maggiori l’ambiente e il lavoro. La crisi economica frena la natalità. Fiducia nella tecnologia e nell’intelligenza artificiale. L’Italia non è considerato “un Paese per giovani”